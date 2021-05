El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró en una conferencia de prensa que los comercios no esenciales podrán atender al público solo de las puertas para afuera.

Asimismo, en mayo, la Ciudad condonó de Ingresos Brutos al sector gastronómico y a los sanatorios privados por la situación de la pandemia.

En ese sentido, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el legislador porteño Sergio Abrevaya resaltó que había áreas de la economía de CABA que no se sabían cuándo volverían a funcionar. También remarcó que el distrito se había caído en la recaudación de los comercios y que el sistema financiero aportaba el 30% de los II.BB., por lo que, en su teoría, la administración de Rodríguez Larreta equilibraba entre lo que daba y lo que podía hacer para no desfinanciarse.

Además detalló que el pago de II.BB. del mercado financiero brindaba los fondos de la Ciudad y que esos impuestos se habían mantenido en el nivel nacional.

Con respecto a la coparticipación, Abrevaya aseguró que no habían avances y que la Corte Suprema de Justicia había instado al Gobierno Nacional a negociar, aunque, en su teoría, el kirchnerismo representaba a un modelo feudal y no aceptaba fallos en contra. En esa línea subrayó que el Frente de Todos no entendía que las instituciones funcionaban y que la Corte tenía el control constitucional.

No obstante, en una reunión el pasado 17 de mayo, Larreta y los ministros de Economía y del Interior de la Nación, Martín Guzmán y Eduardo de Pedro, acordaron volver a reunir a los equipos técnicos.