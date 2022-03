Integrantes del Centro Comercial Alberdi cuestionan uno de los proyectos de éste año planteados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Horacio Rodríguez Larreta, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, presentaron, hace una semana, el Plan de Gobierno y los 26 nuevos Compromisos en la Casa de la Ciudad junto al gabinete de ministros.



En la lista de tareas para 2022 el alcalde porteño mencionó el Metrobús Alberdi-Directorio, un nuevo corredor utilizado por 12 líneas de colectivo, que contará con 16 paradas. Este se plantea entre las avenida General Paz hasta la av



Jorge Elger, presidente del Centro Comercial Alberdi, explicó que han puesto en alerta a sus miembros ya que entienden que afectará directamente a los vendedores de la zona ya que quienes tomen alguna de las 4 líneas de colectivo no esperarán por en la vereda, sino que en las paradas que generarán en medio de la avenida.

Asimismo, Elger en comunicación con Frecuencia Zero señaló que “no se va agilizar el tránsito de Alberdi, que ya es amplia y se va a imposibilitar el estacionamiento entre Larrazábal y Leguizamón, sumado a que no hay estacionamientos”.



El titular del Centro Comercial, además hizo referencia a que no se tiene en cuenta la revitalización que traerá al barrio la apertura del Cine Teatro El Plata, un espacio que atraerá a gran cantidad de gente y que la dificultad para estacionar será un verdadero problema.