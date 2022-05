La jueza Cecilia Landaburu, emitió una resolución mediante la cual estableció eliminar el UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) como indicador de actualización. Determinó que en su lugar comience a aplicarse otra fórmula, el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), para fijar el monto de las cuotas mensuales y ordenó retrotraer las deudas al mes de agosto de 2019.



Lo antes señalado se aplicará en el caso de Marcos Azulay, quien había tramitado un crédito para refacción de su vivienda por 1,2 millones de pesos por un plazo de 15 años y hoy debe 7 millones de pesos.

Perdo además, el fallo de la magistrada, fijó que el Congreso de la Nación tiene que buscar una solución para todos los afectados por los créditos UVA.



El jueves 5 de mayo, a las 15 horas, en la puerta del parlamento nacional se manifestarán Hipotecados UVA Autoconvocados para solicitar a senadores y diputados que trabajen en un proyecto de ley que unifique los 17 proyectos que existen y que se los incluya en las discusiones que se llevarán adelante durante todo un mes.



Paola Gutierrez, miembro del colectivo, explica que "la UVA es una pseudomoneda y que en 2016 el valor de la misma era de $14.80 mientras que hoy es de $117.45. Estamos a $1.50 de tener una deuda dolarizada”.



“Alberto Fernández se comprometió en campaña en generar un plan de salida de estos créditos y no solo el presidente, funcionarios, legisladores, etc. y ahora no nos atienden el teléfono. Nosotros decimos que esto no tiene grieta uno lo creó y otro lo sostiene”, agregó Paola en diálogo con Frecuencia Zero.

Cabe destacar que es urgente modificar el índice porque el día 31 de julio vence el decreto que estableció un 35 % como tope de pago de cuota a partir de los ingresos en cada hogar, es decir, los endeudados podrían llegar a tener que responder con el 100 % de sus haberes.



Por otra parte, lo que agrava su situación es que el cambio de régimen también habilitará a los bancos para que ejecuten las viviendas sin intermediación judicial. Esto, en los casos de familias que se atrasen con el pago de 3 cuotas consecutivas.