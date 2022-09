El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, cerró su gira por Washington (Estados Unidos), tras las reuniones con el Tesoro norteamericano y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Respecto al último encuentro, se acordó la revisión de las metas para el segundo trimestre del año y se habilitarán USD 4.000 millones, aunque la aprobación final será el viernes.

Al finalizar con el FMI, el titular del Palacio de Hacienda indicó una “excelente reunión de trabajo con el objetivo de seguir avanzando en la estabilización y el camino de orden fiscal, acumulación de reservas y desarrollo con inclusión”.

Por su parte, la Directora Gerente del organismo, Kristalina Georgieva, expresó: “Felicité al ministro Massa por su nombramiento y su cartera ampliada, y por los fuertes pasos que él y su equipo económico han tomado para estabilizar los mercados y revertir un escenario de alta volatilidad".

A poco del intercambio, el economista y director de la Escuela de Negocios de la Universidad de la Empresa (UADE), Fausto Spotorno, afirmó que Massa le confirmó al Fondo el cumplimiento del acuerdo para continuar con el financiamiento.

De este modo, habló, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, de una etapa de pagar incendios, después del fuego iniciado a mediados de año con el piso de inflación al 6%, la escapada del mercado de los bonos en pesos y la pérdida de reservas.

Sobre este análisis, Spotorno señaló tres objetivos del referente de la cartera económica. Primero, tratar de conseguir dólares porque las reservas están muy bajas; luego, sacar del medio la cuestión de China y Rusia en la que se metió la Argentina; y, por último, evitar un problema adicional sobre las metas. "Ya le había firmado un acuerdo light y aún así estaba difícil de cumplir", reflexionó.

Por otro lado, el referente aseveró que la inflación será de tres dígitos en 2022. "No hay nada que lo frene. No será un año, serán tres. Este y dos más. No se puede resolver en el corto plazo", sostuvo. Es que el próximo año seguirá esta escalada y la emisión monetaria, y un ordenamiento de la economía, el dólar y el cepo también la sostendrán en el tiempo.