El régimen de promoción de Tierra del Fuego expone internas en la oposición

Un proyecto sobre Tierra del Fuego desata la interna en Juntos por el Cambio. Es que la Coalición Cívica busca eliminar el régimen de promoción industrial del lugar. Se trata de exenciones de IVA, Ganancias, impuestos internos y derechos de importación que actúan desde 1972.

De este modo, el documento prevé que las empresas empiecen a pagar los tributos progresivamente durante los próximos dos años. Recién en 2026, deberían afrontar el total de las obligaciones fiscales nacionales.

Sin embargo, la Unión Cívica Radical (UCR) emitió un comunicado para anticipar su no acompañamiento. A su vez, le pidieron al ministro de Economía, Sergio Massa, que "implemente los recortes presupuestarios necesarios sin afectar el federalismo, a la soberanía nacional ni procurando atentar contra la unidad de Juntos por el Cambio".

Sumándose a la discusión, el diputado nacional por Tierra del Fuego (Juntos por el Cambio), Héctor "Tito" Stefani, rechazó la propuesta de la Coalición Cívica y explicó la diferencia entre la Ley 19.640 y el sub- régimen industrial, que promovió la radicación de empresas en la provincia para generar trabajo.

"Es una de las pocas políticas públicas que se sostuvo en la Argentina por 50 años y apunta a un esquema federal", afirmó Stefani. Si bien apoyó mejoras, pidió no cambiarla e igualar para arriba para un desarrollo competitivo del país. Entre algunos puntos, planteó la fomentación naval para el transporte. "Lo que no podés hacer desde el desconocimiento, es presentar un proyecto de ley", cerró en diálogo con FRECUENCIA ZERO.