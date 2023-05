Juegos Independientes en Mayo

Al margen de los grandes lanzamientos, el mes de Mayo tuvo algunos videojuegos independientes que siempre esta bueno pegarle un ojo.

Durante Mayo, todas las miradas estaban puestas en Zelda… pero a pesar de eso hay un mundo de juegos indie para los que buscan otra propuesta.

Minabo – PC/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X/S/Switch

Minabo – A walk through life es un juego de simulación social en el que caminarás por la línea de la vida mientras tu nabo crece y prospera (o no) en sus relaciones sociales.

Tu vida empieza cuando brotas de la tierra, el tiempo pasa con cada paso que das y tú decides a qué ritmo caminas en cualquier momento. De la experiencia se aprende: rodéate de otros nabos e interactúa con ellos para forjar tu personalidad. Las virtudes y defectos que vayas adquiriendo afectarán a tus interacciones futuras.

Darkest Dungeon 2 – PC

Darkest Dungeon II es un gran viaje maldito de exploración de mazmorras. Forma un grupo, equipa tu carruaje y recorre un paisaje decadente en un último intento por evitar el apocalipsis. Sin embargo, los mayores peligros a los que te enfrentarás quizá estén dentro…

After Us – PC/PS5/Xbox Series X/S

Juega como el espíritu de la vida, Gaia, y desplázate por los impresionantes entornos de plataformas de un mundo abstracto para salvar las almas de los animales extintos. Revive a estas criaturas tras conocer su destino final: la última ballena arponeada, la última águila enjaulada, el último ciervo cazado, y más. Sobrevive a enfrentamientos con los peligrosos Devoradores cubiertos de crudo que vagan por el yermo en busca de la poca vida que queda.

Planet of Lana – PC/Xbox One/Xbox Seires X/S

Un planeta que antaño fue un lugar donde los humanos y la naturaleza convivían en armonía se ha convertido en algo completamente distinto.

La discordia que lleva siglos gestándose finalmente ha hecho acto de presencia en forma de un ejército sin rostro. Pero esta no es una historia sobre guerra; esta es la historia de un viaje para proteger de un planeta hermoso y lleno de vida.

Do not Feed the Monkeys 2099 – PC/Switch

Como parte del Club de Observación de Primates nos pondremos a los mandos de un software que nos permite espiar a toda clase de sujetos e investigar sus vidas privadas. La única regla es no interferir en los acontecimientos.

Evil Wizard – PC/PS4/Xbox One/Switch

Evil Wizard es un RPG de acción lleno de humor con elementos de metroidvania y preciosos entornos de pixel art. Como villano derrotado que apenas sobrevivió a su última batalla, tendrás que enfrentarte a un ejército de supuestos héroes para recuperar lo que es tuyo por derecho. Redescubre tus poderes, infíltrate en tu propio castillo, desata hechizos devastadores y expulsa a tus patéticos enemigos de tu hogar ancestral. ¿Listo para ensuciarte las manos? ¡Es hora de ser el malo, para variar!