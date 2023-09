Melconian es presentado como ministro de economía en eventual gobierno de Bullrich

La presentación se dio en la provincia de Córdoba durante el ciclo “Voces Federales”, organizado por la Fundación Mediterránea, con la presencia de Patricia Bullrich. Carlos Melconian preside el staff de investigaciones, integrado por más de 40 economistas que también integrarían el eventual ministerio. “Tienen un equipo enorme, con decretos y leyes listas para presentar si asumen”, explicó José Castillo, analista económico, quien también comentó que “Bullrich le habría ofrecido la vicepresidencia a Melconian antes que a Petri, pero le dijo que no porque no le interesaba o porque no quería romper lazos con un montón de economistas que ya estaban trabajando con Larreta”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Castillo detalló que la Fundación Mediterránea es uno de los “think tank” económicos más importantes del país, de donde surgió Domingo Cavallo: “es financiado inicialmente por la familia Pagani, dueños de Arcor; lo crean en 1977 durante la dictadura militar y de allí salieron muchos miembros del ministerio de economía del menemismo”. Luego de la crisis del 2001, la fundación mantuvo un perfil bajo y se abocó a la consultoría empresarial, sobre todo al sector agroindustrial sojero. “Arcor y Techint deciden levantarle el perfil hace un año y medio con la llegada de Melconian, que arma un plan económico que es básicamente el mismo que el del FMI”, agregó.

José Castillo también recordó que Carlos Melconian fue el economista que acompañó a Menem en su campaña presidencial de 2003: “en esa época, decía que la salida de la crisis de la convertibilidad era la dolarización, algo que actualmente critica de Milei, pero también en ese momento era el plan del FMI para la Argentina”. Sin embargo, en este contexto político, Castillo sostuvo que “el país está tan girado a la derecha que hasta Melconian parece un tipo razonable ahora”. En concreto, según palabras del potencial ministro, su plan económico es “capitalista, occidental, federal y progresista, asequible e implementable”.