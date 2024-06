Aumentó el desempleo en la Argentina

Según datos del INDEC, los puestos de trabajo cayeron un 0,8% y la tasa de desempleo llegó al 7,7% durante el primer trimestre del año. En este sentido, la cantidad de desocupados llegó a 1.731.000 personas, en tanto se contabilizan 180.000 nuevos desempleados. La región más afectada fue el Gran Buenos Aires, en tanto se registran 13 millones de argentinos como población economicamente activa.

Sin embargo, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, la Lic. Mónica Giovanovich, capacitadora y facilitadora en reinserción laboral, opinó que “la manera de medir el desempleo en Argentina en engañosa” debido a que solo contabiliza a las personas que buscan activamente un trabajo y no contempla, por ejemplo, a los titulares de planes sociales: “tener un plan no te permite vivir abordando todas las cuestiones básicas, pero no figuran desempleadas porque tienen un ingreso y no están buscando activamente trabajo; cuando salis a la calle en cualquier lugar del país esos números se desmienten con caminar la calle nada más”, agregó.

La especialista también destacó la baja del cuentapropismo (-3%), lo que “indica una fuerte contracción económica”: “todos somos conscientes que tuvimos un verano helado a nivel económico, la contracción fue bastante potente y esa contracción al primero que golpea es al cuentapropiesta que tuvo que cerrar su negocio y salir a buscar activamente un trabajo”, detalló.