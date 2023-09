Preocupación por el aumento de los medicamentos

Tras la devaluación del 22% dictada por el gobierno nacional, luego de las elecciones primarias de agosto, la inflación se resintió en todos los rubros y servicios. En el caso de los medicamentos, agosto fue un mes récord, con una suba del 27,64%, la cifra más alta de los últimos años. Marcelo Peretta, Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, se expresó al respecto y dijo que “agosto fue la suba más al año” y que los precios “vienen subiendo siempre por encima de la inflación, a contramano de lo que se acordó con cámaras empresarias, algo que nunca se cumplió”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el sindicalista apuntó contra los gobiernos que cerraron acuerdos de precios: “el presidente actual cerró cosas que no se cumplieron, el anterior también hizo este tipo de cosas falsas y nadie les dice nada; se hace publicidad de los acuerdos unos días y después nadie se acuerdo y controla; no hay un compromiso real porque no firman nada”, agregó. En este sentido, frente a la escalada de precios, expresó que muchos consumidores no pueden pagar los medicamentos y continuar con sus tratamientos.

Respecto de la campaña electoral, Peretta consideró que “no se puede esperar que los candidatos lleguen a plantear algo diferente; no se ve a nadie que plantee una política farmacéutica distinta”. Además, denunció un “fuerte lobby farmacéutico, donde un grupo reducido de compañías farmacéuticas tienen poder oligopólico y monopólico , fija precios y condiciones”. Asimismo, sostuvo: “la gente tiene que saber que los laboratorios sponsorean las campañas políticas, y que los políticas que triunfan quedan presos de esa plata que recibieron, por lo que terminan haciendo muy poco en política farmacéutica”.