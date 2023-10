Polémica por la amenaza de cierre de medios públicos

El candidato a Jefe de Gobierno de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, levantó polémica tras sus dichos sobre la TV Pública y Paka Paka, medios a los que confirmó que se buscará cerrar desde el partido libertario, en caso de llegar al poder. Asimismo, expresó la intención de vender el terreno de Av. Figueroa Alcorta para “hacer una torre de 100 metros” y ayudar a “bajar la pobreza”. Natali Schejtman, periodista y autora del libro “Pantalla Partida” sobre la historia de la Televisión Pública, cruzó a Marra y afirmó: “fue una gran provocación, ni siquiera fue producto de su propio análisis, sino que se lo dijo la madre; no se habla del servicio que cumplen los medios públicos”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la periodista explicó que “no es la primera vez que se habla en estos términos de la TV Pública”: “En los años 90, Carlos Menem hizo una reforma del Estado y realizó una cadena de privatizaciones de empresas públicas, pero decidió dejar afuera a ATC; durante 10 años del menemismo se pensó en privatizarlo, no cerrar, sino privatizarlo, pero nunca se terminó de definir; en un momento se llegó a convertir en una sociedad anónima, después cambió de razón social, etc”.

En este sentido, resaltó que los dichos de Marra corresponden a “una forma muy provocadora de hablar del Estado y de no hablar del servicio público que el Estado provee”: “obvio que el Estado cuesta plata, pero debe proveer determinados servicios públicos, ¿lo cumple en todos los casos? no, pero hay que pensar cómo mejorarlo”. Asimismo, agregó: “mi libro es muy crítico sobre la historia de Canal 7, respecto de su poca independencia y la interferencia de los gobiernos, pero tenemos que seguir buscando medios que cumplan un rol de interés público y no cosificarlos, valorarlos simplemente por ser ladrillos”.