El peligro del Whatsapp Rojo

Federico “Galantech” presentó la versión alternativa y oculta de Whatsapp, con la cual se puede conocer qué personas te bloquearon, evitar que te borren o editen mensajes y ver los estados sin ser detectado, entre otras funcionalidades. “Es una app que tenes que descargar por izquierda, lo comentan como una innovación, pero es un peligro”, advirtió el periodista especializado en tecnología.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el especialista explicó cómo se puede acceder a dicha plataforma: “se debe descargar la aplicación y para eso te pide que guardes copia de seguridad de todos tus mensajes y que te bajes una APK (Android Application Package) para no pasar por el play store”. De esta forma, “Whatsapp no reconoce la versión de manera inmediata y te permite descargar la aplicación por fuera para luego conectarla al Whatsapp original”. Asimismo, agregó: “se tiene que ver el whatsapp rojo actualizado porque los protocolos de seguridad pueden cambiar y puede ser detectado”.

Galantech también habló sobre los últimos cambios en Twitter/X: “Elon Musk anunció que eliminará los círculos de mejores amigos y que ahora se cobrará a las nuevas cuentas 1 dólar al año para evitar que se creen bots”. Por último, se refirió a la última actualización de Tik Tok, que permite reconocer los videos que fueron generados con inteligencia artificial: “Tiktok no censura la IA, solamente quiere informar a los usuarios al respecto”, explicó.