Horas de terror en Ecuador

Un canal de televisión fue el escenario de un ataque sin precedentes en la historia de Ecuador, tras la incursión de un grupo criminal dentro de las instalaciones del medio de comunicación. El episodio fue el inicio de intensas horas de terror, en las que se reportaron episodios violentos en las calles de todo el país. Como consecuencia, el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno contra una veintena de grupos del crimen organizado transnacional, lo que permite que las fuerzas de seguridad utilicen armas de manera letal.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista ecuatoriano David Romero explicó el motivo por el cual se dio el inusual ataque contra el canal de TV: “aparentemente, la intención del grupo de delincuentes era poder transmitir un mensaje al país; su discurso le exige al presidente Noboa que no se meta con ellos y que no envié al Comando Conjunto de las FFAA y la policía nacional a las cárceles”. El pedido surge a raíz de la polémica desatada por la huida del narco Fito, líder de la banda Los Choneros, quien escapó del centro penitenciario de Guayaquil y obligó al Ejecutivo a declarar un estado de excepción y habilitar a las fuerzas armadas y la policía para actuar en mega operativos carcelarios.

Sobre la decena de acontecimientos reportados en redes sociales, David Romero aclaró que “no existen confirmaciones oficiales”, a excepción del anuncio por parte del gobierno de la muerte de 10 personas, entre ellas dos policías y un cantante, que quedó en medio de una balacera. “Noboa no dijo una sola palabra; eso evidentemente causa un malestar entre la opinión pública y hay gran inquietud; los que salieron a dar declaraciones fueron el secretario de comunicaciones y el Comando Conjunto de las FFAA, anuncios que duraron pocos minutos y que generaron gran malestar ante un asunto tan sensible e inédito”, agregó.