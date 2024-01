Benegas Lynch defiende la Ley Ómnibus y resiste cambios en lo económico y laboral

La Cámara de Diputados enfrenta una intensa semana de trabajo a raíz del tratamiento de la Ley Ómnibus en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, a las que asistieron diferentes funcionarios del Poder Ejecutivo. En síntesis, el gobierno empezó a mostrarse menos inflexible a la hora de aceptar modificaciones al proyecto que envió al Congreso a finales de diciembre, con miras a lograr un tratamiento expeditivo rumbo a la posible sesión del próximo 25 de enero. En este sentido, el Diputado de la Nación por la Libertad Avanza, “Bertie” Benegas Lynch, defendió la propuesta al sostener que “si no hay inversiones, vamos a comer tierra como en el Congo”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el legislador expresó que “las inversiones locales y extranjeras están atentas a ver si el Congreso está dispuesto a salir del sentido del Congo”: “cuando queramos ser un país que vuelva a respetar la vida, la libertad y la propiedad privada, volverán a venir las inversiones”, agregó. Asimismo, no se mostró contrario a ceder en cuanto a la reforma electoral, cuyas principales críticas recayeron en el sistema de circunscripciones uninominales para elegir los futuros diputados: “eso se lo dejo al Poder Ejecutivo, pero no me parece que sea algo crítico para la urgencia económica que tenemos ahora; sin embargo, necesitamos mejores marcos institucionales para tener una mejor economía”, afirmó.

En este sentido, Benegas Lynch manifestó que el oficialismo priorizará en las negociaciones “el mandato otorgado a Javier Milei de sacar el peso feroz que el Estado tiene sobre el privado”, por lo que las cuestiones económicas, impositivas y laborales serían los principales tópicos con los que La Libertad Avanza no cedería. Por otro lado, en cuanto a las cautelares presentadas por el DNU, sostuvo: “ahí te das cuenta que es donde se pisan los callos de los privilegios y saltan los que quieren mantener el status quo; lo laboral es central en todo esto porque cuando contratas gente casi que la adoptas y esa es una espada de Damocles para la productividad”, resaltó.