El transporte público podría costar $240 en febrero

A partir de hoy comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros en el AMBA. De esta forma, el boleto mínimo de colectivo pasó a valer $76,92, mientras que el tren costará entre $37,38 y $48,38 según la línea. Sin embargo, dicho aumento corresponde a lo acordado entre las empresas de transporte y el gobierno en el mes de diciembre, ya que los aumentos vienen congelados desde agosto. La incógnita radica en cuánto costará el boleto de colectivo a partir de febrero, ya que el gobierno espera consolidar valores de hasta $300, pero la audiencia pública prevista para hoy fue cancelada.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), explicó que “todavía no están definidos los aumentos de febrero”, pero que “el gobierno quiere equiparar el boleto del AMBA con lo que se paga en grandes centros urbanos como Córdoba y Rosario, donde desde noviembre pagan $240”: “esa es una pauta hacia donde podría ir el aumento desde febrero”, agregó. Asimismo, aclaró que los subsidios van a seguir: “hay una idea de retirarlos en 3 años, pero por lo pronto van a seguir porque si no estuvieran, en marzo podríamos hablar de un boleto a $1500 por la inflación proyectada, el aumento de combustibles y la reapertura de paritarias”.

Fusaro también especificó que en el pasado mes de diciembre, “los servicios de colectivos tuvieron una fuerte reducción en torno al 30% por la brecha entre costos e ingresos”. Sin embargo, destacó que “el ministerio de transporte adelantó los subsidios en enero para compensar el salto inflacionario, así que el servicio funciona con normalidad con la merma natural del 30% por la temporada de verano”.