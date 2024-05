El gobierno espera una inflación de abril del 9%

El próximo 14 de mayo, el INDEC dará a conocer el nuevo Índice de Precios al Consumidor y se espera que alcance un solo dígito, por primera vez, desde julio de 2023. “La mayoría de las consultoras de muy distinto signo están diciendo que la inflación estará en un promedio alrededor del 9%, una baja de un par de puntos respecto de marzo, pero que igualmente es terrible porque es equivalente a los peores meses de Massa antes de las elecciones”, explicó el economista José Castillo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista económico resaltó que la inflación de abril “se compone de tarifazos y de algunos productos de costo fijo importante, como son los alquileres”. Sin embargo, confirmó la baja en el rubro de alimentos: “es algo que empezamos a notar desde la última semana de marzo, pero ocurre porque bajó el consumo a raíz de una recesión feroz; la gente no puede comprar nada porque no alcanza con los ingresos, ha desahorrado y ya no tiene nada más, hasta se endeudó comprando cosas de la canasta básica con la tarjeta de crédito”, agregó. Asimismo, aclaró que “las empresas de consumo masivo se cubrieron en diciembre y aumentaron todo desaforadamente, pero el mercado luego no les convalidó esos incrementos y tuvieron que acomodarse a la baja”.

José Castillo también habló sobre el nuevo viaje de Javier Milei a los Estados Unidos y alertó sobre una de sus principales reuniones: “ya es la cuarta vez que va y todavía no hubo inversiones productivas o anuncios del FMI, pero lo más grave es que Milei va a tener una reunión organizada por Michael Milken, el buitre por excelencia del interior de EE.UU, un tipo dedicado a la especulación financiera a tal nivel que terminó preso por hacer negocios con bonos basura; le dieron 10 años de cárcel y lo inhibieron de por vida para interactuar en la bolsa, pero Trump lo indultó”.