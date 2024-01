El titular de la Unión de Emprendedores denunció una emboscada en Diputados

Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, protagonizó el momento más polémico en la primera jornada de exposiciones de representantes de asociaciones y ONGs sobre la Ley Ómnibus. En un discurso enardecido, el también miembro del Comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP), apuntó contra los diputados y los responsabilizó de los actuales índices de pobreza, en una defensa de la Ley Ómnibus y el DNU que terminó entre gritos, empujones y hasta casi un enfrentamiento físico con un legislador de Unión por la Patria: “me tendieron una emboscada; desde que empecé a hablar, diputados de UxP y la izquierda hicieron lo imposible para que no hablara”, expresó Llanos.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el emprendedor resaltó que, tras los hechos, “ningún diputado de ninguna fuerza se solidarizó” con él, en tanto afirmó que Lilia Lemoine y Bertie Benegas Lynch intercedieron para que no le pegaran: “uno de los diputados de UxP me dijo te vamos a hacer cagar hijo de puta, además me sacaron a los empujones del lugar y la policía me llevó hasta la puerta del Congreso”, agregó. Además, comentó que, tras el debate en el plenario de comisiones, hubo diputados que lo llamaron para recriminarle su actitud.

Sin embargo, Llanos se distanció de Javier Milei, a quien dice no conocer: “una vez le escribí al presidente por WhatsApp y me bloqueó; mis acciones no están guiadas por la cercanía ni por el interés”, agregó. Además, manifestó: “necesitamos avanzar en una aprobación completa del DNU y de la ley; hace un mes que no sabemos si tomar gente o no por los amparos o si podemos invertir o no hasta que la ley no esté firme”. Cabe destacar que el Comité de PEP, del cual Llanos es miembro, se prepara para llevar adelante un cacerolazo contra la CGT, el mismo día en que la central de trabajadores realizará el primer paro nacional contra el nuevo gobierno.