El dólar blue bajó los $1000

El dólar paralelo sigue con una tendencia a la baja, y el pasado miércoles, logró un registro por debajo de los $1000, es decir que obtuvo la cotización más baja de los últimos dos meses y medio. En este contexto, el economista Iván Cachanosky, jefe de la Fundación “Libertad y Progreso”, analizó los motivos detrás de este fenómeno: “por un lado, el gobierno todavía tiene credibilidad en los mercados, y por otro, el BOPREAL está haciendo que los importadores prefieran consumir ese instrumento en vez de ir al dólar, pero una vez que se acabe va a volver a crecer la demanda de dólares”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista explicó que “el gobierno está devaluando el dólar oficial a un ritmo del 2% mensual”, pero que “con los niveles de inflación actuales, el valor se está atrasando rápido y eso no es sostenible en el tiempo”: “en abril o mayo puede que haya algún cambio en el esquema cambiario, pero si la inflación empieza a ceder se va a poder empezar a devaluar el oficial entre un 4% y un 5% mensual y ya no va a ser grave”.

Por otro lado, se mostró optimista en cuanto a la desaceleración del proceso inflacionario y sostuvo que “podemos llegar a un dígito en el primer semestre, en el mes de junio, o sino ya en el segundo semestre”. Sin embargo, alertó sobre la caída en la recaudación por exportaciones: “entre la ola de calor que hubo, que redujo la cosecha, y la caída de los precios de los commodities, la Argentina seguramente estará recaudando entre 4.500 y 5.000 millones de dólares menos de lo previsto, en un contexto donde cada dólar vale por 10 porque tenemos reservas negativas”, resaltó.