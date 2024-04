Argentina todavía no tocó fondo

Desde la fuerte recesión de diciembre, enero y febrero, la pregunta radica en si podría aparecer algún tipo de reactivación económica en el corto plazo. “La respuesta es rotundamente no”, según el economista José Castillo, quien explicó que “todavía hay fuertes elementos inflacionarios en juego, como el tema tarifario, la no homologación de paritarias entre privados por parte del gobierno, con lo cual no se está permitiendo la recuperación salarial, y la ola de despidos que recién empieza”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista económico sostuvo que rige una “tendencia a la continuidad de la recesión y la caída del consumo por varios meses”. No obstante, “el único punto a favor son las exportaciones del sector primario que aumentarán las reservas en este mes”, aunque “no se observa ningún tipo de inversión pública o privada”, con lo cual “lo único que queda para adelante son las exportaciones, que no generan nuevos puestos de trabajo y luego de abril ya se frenan”.

En este contexto, Castillo describió una situación de “desharroro” por parte de los argentinos, ya que se evidencia una venta masiva de dólares para poder enfrentar gastos, lo cual “únicamente permitirá que el consumo no caiga aún más”. Por tanto, el economista afirmó que “todavía no terminamos de caer y que cuando lleguemos al final del pozo, que puede darse recién en el segundo semestre o casi a fin de año, es muy difícil que haya un recuperación, sino un crecimiento paulatino o directamente un estancamiento, algo que no se ve desde el periodo 1998-2001”.