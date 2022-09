El Presupuesto 2023 es a la medida del FMI

Oficialismo y oposición acordaron una agenda de trabajo en la Cámara de Diputados para tratar el Presupuesto 2023. El debate comenzará el próximo miércoles con la presentación del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y finalizará el 26 de octubre con la votación del proyecto.

A lo largo de los días, las reuniones de la Comisión de Presupuesto también contarán con las exposiciones de Raúl Rigo (Hacienda), Eduardo Setti (Finanzas), José de Mendiguren (Producción), Juan José Bahillo (Agricultura) y Flavia Royón (Energía).

Además, se esperan las definiciones de Carlos Castagneto (AFIP), Guillermo Michel (ADUANA), Fernanda Raverta (ANSES), y los ministros Claudio Moroni (Trabajo), Alexis Guerrera (Transporte) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), entre otros.

Para el columnista económico José Castillo, el proyecto está diseñado en base a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). De este modo, el déficit fiscal será del 1,9%, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no podrá financiar al Tesoro y la emisión monetaria se reducirá al 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI).

En caso de no hacerlo, rompe el acuerdo o recibe un "perdón" del organismo. Sin embargo, Castillo consideró que no hay intención de boicotear al Ejecutivo. De hecho, no hubo reclamos por el incumplimiento en la acumulación de reservas. Esto no significa que siempre tendrá el "siga, siga".

Por otro lado, el especialista señaló, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, dos números dibujados: inflación al 60% y crecimiento del PBI del 2%. Es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es funcional al ajuste. Los valores se corren y el Gobierno tiene la posibilidad de mayor recaudación con el I.V.A.