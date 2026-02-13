El impacto de la Reforma Laboral en la economía argentina

La reciente media sanción de la reforma laboral en Senadores abre un escenario de fuertes posibilidades sobre cómo podría afectar la economía argentina.

En comunicación con Frecuencia Zero, charlamos con el economista José Castillo, quien advirtió que los cambios en las relaciones laborales apuntan principalmente a reducir los costos de las empresas y así, aumentar la flexibilidad del trabajador. Por otro lado, comenta que las empresas luego de la aprobación total de la reforma laboral priorizarían ajustar estructuras y reducir plantillas antes que incorporar personal.

“Tenemos un retroceso a condiciones laborales por detrás de 1905.” menciona José Castillo con su opinión ante la reforma.

En simultáneo, a comienzos de esta semana el INDEC anunció los primeros índices de inflación del 2026, donde se mencionó que en enero hubo un 2,9%, superando el registro de diciembre, con un impacto principalmente en alimentos. Este dato pone en duda la narrativa de desaceleración sostenida que busca instalar el Gobierno.

Un punto menos discutido dentro del debate de la reforma es si esta misma incentiva inversiones en tecnología, capacitación y productividad, o si simplemente abarata despidos ya que en economías con baja inversión y crédito caro, existe el riesgo de que la competitividad se busque vía ajuste laboral en lugar de mejoras productivas. Esto podría generar alivios contables de corto plazo sin resolver problemas estructurales de eficiencia y agregado de valor.

