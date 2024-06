Acuerdo entre el gobierno y las prepagas para la devolución del cobro extra

Las empresas de la medicina prepaga llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo luego de que el Juzgado Civil y Comercial N° 3 aceptara el pedido de la Superintendencia de Seguros de Salud y emitiera una medida cautelar para que las prepagas retrotraigan sus precios a diciembre y devuelve el excedente cobrado por encima de la inflación. El Dr. Pablo Pirovano, abogado y socio en PASBBA Abogados, además de miembro de la Comisión de Justicia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, explicó que “la devolución será en 12 cuotas desde julio” y que “la suma de lo cobrado de más se ajustará a la tasa del plazo fijo”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el letrado también aclaró que, según el acuerdo, “las prepagas están obligadas a reincorporar a los usuarios que fueron dados de baja por no pagar el servicio”. Ambos trámites serán automáticos y, en caso de no cumplirse, los titulares podrán realizar una denuncia ante la Superintendencia de Seguros de Salud.

Por otro lado, el Dr. Pirovano se refirió a los aumentos del segundo semestre: “se pactó que desde julio los precios serán fijados libremente, aunque revisando la estructura de costos y con una auditoría adecuada, la cual va a estar controlando por encima la Superintendencia; no habrá un control directo, pero sí un diálogo con el sistema para que no haya aumentos sin control nuevamente”, agregó. Asimismo, aclaró que “el expediente en el que se investiga la presunta cartelización se sigue tramitando”.

¿Cuáles son las prepagas que deben devolver el dinero?

Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad.

Cobensil.

Medicals.

Programa de Salud S.A

Centro Médico Pueyrredon.

Medin S.A.

International Health Services Argentina S.A.

Obra Social YPF

OPDEA

OSDEPYM

Fundación Médica de Mar del Plata

ENSALUD

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo

Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE).

Swiss Medical S.A.

Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científico.

Omint S.A. de Servicios.

Galeno Argentina S.A.

Medifé Asociación Civil.

Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires.

Obra Social de Dirección de Sanidad Luis Pasteur.

Medicina Prepaga Hominis S.A.

Medicina Esencial S.A.

Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales.

Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación.

Mutual Federada 25 de junio Sociedad de Protección Recíproca.

ACA Salud Cooperativa de Prestación de Servicios Médicos Asistenciales Ltda.

Asociación Mutual Sancor.

Prevención Salud S.A.

Sistema Integrado de Prestadores de Salud S.A.

MET Córdoba S.A.

Hospital Alemán Asociación Civil.

Grupo DDM S.A.

Asociación Hospital Británico de Buenos Aires.

Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas.

Círculo Médico de Lomas de Zamora.

Bristol Medicine.

Federación Médica gremial de Capital Federal

Asistencia Sanitaria Integral S.A.

Asociación Civil de Estudios Superiores.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal.