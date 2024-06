La Coalición Cívica insistirá con las privatizaciones en la Ley Bases

La Cámara de Diputados retomará a partir de hoy el debate por la Ley Bases y el Paquete Fiscal. En este caso, deberán aprobar o rechazar las modificaciones establecidas en el Senado, por lo tanto algunos puntos clave se mantienen en discusión: por un lado, el gobierno quiere recomponer la lista de privatizaciones original, tras el retiro de Aerolíneas Argentina, Radio Televisión Argentina y Correo Argentino, mientras que por el otro insistir con Ganancias y Bienes Personales, capítulos que cayeron en la Cámara Alta.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la diputada de la Nación de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires, Marcela Campagnoli, sostuvo que desde el bloque van a apoyar el listado original de privatizaciones: “de hecho habíamos presentado un proyecto en el que creíamos que teníamos que privatizar más empresas; Aerolíneas Argentina da hoy da $1400 millones de pérdida por día y no puede ser una empresa que paguen los más vulnerables que no viajan”, agregó. Asimismo, confirmó que votarán a favor de reestablecer Ganancias y Bienes Personales: “creemos que Ganancias es un impuesto necesario y verdaderamente gradual”, resaltó.

Por otro lado, la legisladora opinó sobre los dichos de Javier Milei, quien tildó de “degenerados fiscales” a los diputados que dieron media sanción a la movilidad jubilatoria, hecho que según el presidente hizo que los bonos argentinos cayeran: “fue iniciativa nuestra que los jubilados recuperen ese 8% y el gobierno tiene recursos para eso como el régimen de Tierra del Fuego que no se toca no sabemos por qué, el del tabaco que no sabemos por qué lo habían sacado de la primera Ley Bases y el impuesto al juego, además de los regímenes especiales que no deberían existir”, opinó.