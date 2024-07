El gobierno sigue insistiendo con el FMI

El ministro de economía Luis Caputo se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional , Kirstalina Georgieva, durante el G20 en Rio de Janeiro. Según el economista José Castillo, el Ejecutivo busca la tan ansiada cifra de USD 15 mil millones para solucionar “todos sus problemas”, pero el organismo internacional de crédito no le entrega ni un dólar. “Siempre dicen lo mismo, que felicitan a la Argentina por cumplir sus metas, pero que les recomiendan ser más sustentables en lo político”, sostuvo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista económico explicó que el FMI sigue molesto porque Milei se había comprometido en sacar el cepo a final de junio, cosa que no ocurrio. Además, expresó que “el gobierno sabe que la única posibilidad que tiene en el futuro inmediato para salir de esta hiper crisis es que vengan fondos del exterior, que institucionalmente no vienen”, además de que la respuesta negativa del FMI ya es una repetición.

En este contexto, José Castillo resaltó que “en los papers económicos y entre diversos economistas se dice cada vez más fuerte que el plan del gobierno es aguantar hasta que Trump gane la presidencia de EE.UU; aguantar con el blanqueo y con lo que pueda conseguir del gas y el petróleo de Vaca Muerta”, agregó.