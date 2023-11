La inflación de octubre fue del 8,3% 

El INDEC dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor del mes pasado, el cual arrojó una baja del 4,4% respecto de septiembre, mes que registró una inflación del 12,7%. Sin embargo, se evidenció una variación interanual del 142,7% desde octubre del 2022 y una inflación acumulada del 120% en lo que va del 2023. “El descenso de la inflación se debe a que se fue agotando la oleada provocada por la devaluación posterior a las PASO”, indicó el economista y periodista Alberto Siglióccoli, ex funcionario del Ministerio de Economía y ex asesor del Banco Central y de la Jefatura de Gabinete.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el especialista expresó que el dato de octubre “no quiere decir que la inflación bajó, sino que se desaceleró la suba” y que “en noviembre y diciembre seguramente tengamos meses altos de por sí”: “el índice de la última semana dio una suba del 2,3%, así que ya en noviembre podríamos tener una inflación de poco más del 9%”, agregó. El informe del INDEC, por su parte, señala que el segmento de Comunicación fue el que registró la suba más alta (12,6%), a partir de las subas en los servicios de telefonía e internet. No obstante, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que tuvo mayor incidencia en todas las regiones del país (7,7%).

Consultado por el devenir económico de la semana, marcado por la previa del balotaje del próximo domingo, Siglióccoli afirmó que “se puede esperar una semana tranquila porque la gente ya se stockeó en cuanto a mercadería y ya dolarizó lo que quería dolarizar”. De todas formas, resaltó que existe un “indicador no tan tranquilizador”, en cuanto a las listas de precios que las fábricas están entregando a los distribuidores: “estamos viendo listas de precios con nuevos aumentos casi todos los días”.