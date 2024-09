River se quedó con el Superclásico y tambalea Diego Martínez

El conjunto de Marcelo Gallardo se impuso 1-0 en La Bombonera por la fecha 15 de la Liga Profesional. El único tanto del partido lo marcó Manuel Lanzini en el minuto 20, mientras que Boca no pudo empatarlo tras la anulación de un gol del delantero Milton Giménez por parte del VAR. De esta forma, el futuro de Diego Martínez en el club pende de un hilo. En la conferencia de prensa, el DT del Xeneize sostuvo: “tengo fuerzas para seguir, pero quiero lo mejor para Boca”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista deportivo, Agustín Domper, expresó: “por lo que vi en el campo de juego, el ciclo de Martínez está terminado, pero no quieren que quede como que Gallardo lo terminó echando; yo creo que le darán un partido más”, agregó. En este sentido, opinó que “el River de Gallardo se llevó puesto a Boca desde el primer minuto” y que “muchos jugadores de Boca no estuvieron a la altura del club”.

Domper también se refirió a las actuaciones de Cavani, Rojo y el Chiquito Romero, quien protagonizó un tenso enfrentamiento con la hinchada bostera: “Cavani casi que ni tocó la pelota y tuvo un fuerte enojo con Martínez por haberlo sacado del juego; Rojo siempre juega al límite y tenía que haberse ido expulsado y el Chiquito Romero no viene teniendo buenas actuaciones; mi sensación es que este podría ser el último año de Romero en Boca”, agregó.