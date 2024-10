Adiós a la AFIP

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que funcionará en conjunto con las Direcciones Generales de Impuestos y de Aduanas. De esta forma, el gobierno reducirá el 45% de los cargos superiores y el 31% de la planta inferior, con una pérdida del 34% de la estructura original, lo que, según el Ejecutivo, permitirá un ahorro anual de $6.400 millones.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Marcelo Rodríguez, tributarista y CEO de MR Consultores, opinó sobre el cambio y expresó: “vamos a sobrellevar un período transicional que todavía debe reglamentarse; hoy se publicó una resolución que regula la presentación del impuesto a los bienes personales e insta a la AFIP a instrumentar los mecanismos reglamentarios, así que la norma que echa por tierra la AP no se publicó y hay que ver cómo se entrelaza todo porque lo más importante es la recaudación de impuestos que no puede desactivarse de un día para otro”.

El especialista también manifestó que no ve que esta decisión “conlleve un beneficio tributario para los contribuyentes”, debido a que es el Congreso el único que tiene la potestad de establecer modificaciones en el sistema tributario. Además, explicó que esto no acarreará dificultades para todos los trámites que actualmente se desarrollan a través de la página web de AFIP, la cual todavía se mantiene vigente.