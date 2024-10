Hoy en Código de Barras, estuvimos charlando de tres nuevas miniseries con pocos capítulos que ya pueden ver en sus plataformas digitales. Para todos los gustos.

: Nuevas miniseries disponibles en plataformas digitales

Para los amantes del boxeo y el drama tienen La máquina en Disney +, serie protagonizada por los amigos mexicanos Gael Garcia Bernal y Diego Luna. Por otro lado; los que prefieren los documentales de investigaciones policiales tienen uno sobre el famoso caso del asesino del Zodiaco conocido como Les habla el Zodiaco en Netflix. Por último; el exito de las adaptaciones de videojuegos lleva a Amazon (que ya tiene experiencia con Fallout) a Yakuza: like a Dragon basada en el juego de SEGA.

La maquina – Gael Garcia Bernal y Diego Luna – Eiza Gonzalez – Disney +

6 episodios. Después de una pérdida devastadora, Esteban “La Máquina” Osuna atraviesa un mal momento en su carrera de boxeador. Por suerte para él, su manager y mejor amigo Andy Luján está decidido a que recupere su gloria pasada. Pero cuando una perversa organización aparece en escena, la pelea de revancha se vuelve mortalmente peligrosa. Mientras lucha por relanzar su carrera, Esteban debe al mismo tiempo lidiar con sus propios demonios personales y proteger a su familia, que incluye a su exesposa Irasema, una periodista que se encuentra a punto de colisionar con el lado oscuro del mundo del boxeo.

Les habla el Zodíaco (This Is the Zodiac Speaking). – 3 capitulos – Netflix

Esta serie cuenta con material de archivo y relata la exhaustiva investigación policial que nunca fue resuelta y que deja como saldo la incertidumbre sobre la identidad de este asesino que actuó a fines de los 60 en el Norte de California.

El exmaestro de escuela Arthur Leigh Allen siempre fue el sospechoso más resonante en este caso y el apuntado como “el asesino del Zodíaco”. Leigh estuvo convicto por crímenes sexuales y murió en 1992

A partir de las investigaciones policiales se pudo determinar que se trataba de un hombre de entre 40 y 50 años y de contextura corpulenta. La designación “Zodíaco” fue producto de los diferentes criptogramas que dejaba en la escena del crimen.

Like a Dragon: Yakuza – Amazon Prime Video 25 de Octubre 3 capitulos y 1 de Noviembre 3 capitulos más

La serie original de acción, suspenso y crimen, Like a Dragon: Yakuza, se desarrolla en 1995 y 2005. Esta narra la vida, los amigos de la infancia y las repercusiones de las decisiones de Kazuma Kiryu, un temible e incomparable guerrero Yakuza con un fuerte compromiso con la justicia, el deber y la humanidad