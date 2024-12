«Lo primordial es volver a poner en el centro de las políticas públicas el interés de quienes habitamos esta Ciudad»

Entrevista a Claudia Neira, Presidenta del bloque Unión por la Patria en la Legislatura porteña.

¿En qué barrio de la ciudad vive?

En Almagro.

¿Cuáles fueron sus inicios en la actividad política que lo llevaron a la Legislatura?

Empecé a participar activamente a partir del 2001. Hacía poco tiempo que había sido mamá y sentía que no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo se destruía el país donde iban a crecer a mis hijos. Yo venía de una familia de orígenes fuertemente peronistas, pero no me identificaba para nada el rumbo que había tomado el peronismo en la década del ‘90 y por eso comencé a militar en otros espacios políticos, como el que en su momento convocó Pino Solanas. Con el tiempo naturalmente volví a acercarme al peronismo y hoy formo parte del Nuevo Espacio de Participación que lidera Juan Manuel Olmos en el peronismo de la Ciudad.

Si alguien visitara por primera vez la Ciudad, ¿cuáles serían los primeros cinco lugares que no podría dejar de conocer?

Plaza de Mayo.

El Rosedal y los lagos de Palermo.

San Telmo.

La Feria de Mataderos.

El Cementerio de la Recoleta y alrededores.

De acuerdo a su profesión o interés, ¿qué temáticas aborda como legislador?

Desde hace muchos años doy clases de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y desde allí también me he volcado a trabajar en la Legislatura muchos temas de Justicia y Seguridad. En los últimos años presenté muchos proyectos para fortalecer y darle un marco de institucionalidad a las políticas de seguridad de la Ciudad que durante toda la gestión del PRO estuvieron más marcadas por anuncios efectistas que por verdaderas soluciones, serias y fundamentadas. Recién en las rondas presupuestarias de este año el actual Ministro de Seguridad se comprometió a conformar el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, un órgano de la Constitución cuya conformación venimos reclamando hace años.

Otro tema en el que trabajamos muy fuertemente es la reforma del nuevo Código Urbanístico (CUR), a partir de un proceso de diálogo y participación que iniciamos con distintos grupos de vecinos, del que surgieron leyes vecinales para los barrios afectados. Y si bien logramos algunas modificaciones positivas al proyecto del Ejecutivo (ajustes de alturas y densidades, recuperación del pulmón de manzana, creación de áreas de desarrollo prioritario) la reforma quedó a mitad de camino y no nos conforma. Tenemos que seguir trabajando en una planificación integral, la actualización del Plan Urbano Ambiental, la creación de un Código Ambiental, y consolidar lo más que auspicioso que dejó este proceso que es el rol que asumieron los colectivos vecinales, que se organizaron y protagonizaron gran parte del debate sobre qué ciudad queremos.

¿Cuáles deberían ser los lineamientos del desarrollo económico porteño?

En los 17 años de gobierno del PRO, ninguna de sus gestiones tuvo propuestas significativas para los distintos campos productivos de la Ciudad, ni dieron acompañamiento a las actividades económicas locales. La falta de enfoque productivo de la Ciudad se observa fundamentalmente en el estancamiento del empleo y de la actividad.

Desde 2009 hasta agosto de 2024, fue el distrito que creó menor cantidad de empleo asalariado privado, en términos relativos, después de San Luis. Y la rama que sufrió la mayor caída desde que gobierna el macrismo hasta hoy fue la industria manufacturera: se derrumbó 19,4%, lo que significó una pérdida de 43.379 empleos registrados.

En general el Gobierno de la Ciudad tuvo una política de desarrollo económico muy débil en términos de impulsar sectores, implementar ideas innovadoras de ciencia y tecnología y de acompañamiento a la producción. Y eso se traduce también en la irrelevante participación en el presupuesto 2025. Faltan objetivos definidos que permitan seguir una estrategia productiva y de crecimiento. La única política clara de la Ciudad en materia productiva es la de distritos (el primero fue el Distrito Tecnológico en 2008) que, en concreto, es una política de desarrollo inmobiliario desbordado, y que termina exhibiendo pérdidas de sinergia, escala e integración. Y complementariamente siempre se recostaron y aprovecharon las ventajas de la política que se desarrollaba desde el gobierno nacional, sin iniciativas propias.

¿Qué cambios educativos, pedagógicos o institucionales propone para las nuevas generaciones?

En primer lugar, tenemos que fijar prioridades y establecer cuál es el modelo educativo que queremos, algo que la política educativa de la Ciudad demanda hace tiempo. Y en ese modelo, clarificar cuál es el objetivo; qué perfil de estudiante estamos construyendo.

Desde que el PRO gobierna la Ciudad, la educación secundaria , por ejemplo, va de reforma en reforma, con el argumento de dejar atrás “a la escuela del siglo pasado” pero no hay ni un balance ni una evaluación de los cambios implementados que permitan tener un diagnóstico a la hora de actualizar un plan educativo o trazar nuevos objetivos. Es parte de lo que ocurre ahora con “Secundaria Aprende”. La flexibilización del diseño curricular que propone entre contenidos obligatorios y otros optativos, nos deja en una total falta de perspectiva respecto de qué estudiante estamos formando.

El otro aspecto fundamental es fortalecer tanto la carrera como el sistema de formación docente. En particular los institutos de formación docente. Hoy en la Ciudad faltan docentes y no podemos mejorar la oferta educativa sin más y mejores profesionales de la educación. El nuevo plan no resuelve la cuestión de los tiempos que dura la formación y hacen falta más equipos tutoriales, mayor oferta de horarios, y pensar en un esquema de residencias pagas para jerarquizar el proceso de ingreso a la docencia.

¿Cómo entiende la autonomía de la Ciudad, con el traspaso de la Justicia y la implementación de los juicios por jurado?

Para nosotros es una cuestión fundamental y por eso hace mucho tiempo que venimos trabajando en pos de fortalecer la autonomía para que la Ciudad asuma definitivamente sus competencias. No sólo hemos presentado proyectos para que la Ciudad tenga su propio Servicio penitenciario, decisión que finalmente adoptó el Jefe de Gobierno en el medio de su interna con Patricia Bullrich, pero en un traspaso que llega después de las sucesivas fugas de presos -más de 70 en lo que va del año – y con 2300 detenidos en alcaidías y comisarías distribuidos en distintos barrios con enormes problemas para los vecinos. Desde nuestro bloque también presentamos un proyecto para se implementen los juzgados de ejecución penal y podamos continuar con la implementación de una Justicia de ejecución y una ley de ejecución, para que la Ciudad pueda hacerse cargo de este problema que tienen los porteños y las porteñas que es el problema de los detenidos, de las personas privadas de la libertad y de los condenados.

En todo este proceso, la implementación del juicio por jurados en la Ciudad es un hito importantísimo en tanto permite la participación de la ciudadanía en el sistema judicial y contribuye a transparentar y democratizar el acceso a la Justicia.

¿Cómo evalúa y proyecta la descentralización de la Ciudad y las Comunas?

Como diagnóstico general, la sanción de la Ley de Comunas y la elección por voto directo de sus representantes ha sido un logro de la comunidad de la Ciudad que durante años exigió un nivel de gobierno de cercanía con los vecinos y vecinas. Sin embargo, desde que fueron puestas en funcionamiento, las Comunas no han desplegado todo su potencial, y no han podido encarnar un verdadero gobierno de cercanía debido a la negativa, primero de Mauricio Macri, luego de Rodríguez Larreta y ahora de Jorge Macri, de darle a cada una su propio presupuesto local.





Nuestro planteo es justamente dotar de mayores grados de independencia a cada comuna, en el marco de un plan general de gobierno. En ese contexto, las respuestas a la ciudadanía serían mucho mas eficaces y en tiempo real. Desde la Legislatura y de acuerdo al mandato constitucional, buscamos incorporar a las juntas comunales y a sus consejos consultivos en diferentes niveles de decisión. Tal como sucedió recientemente con la reforma del Código Urbanístico, donde conseguimos que la Comisión de Planeamiento habilitara un debate específico comuna por comuna, en el que confluyeron las Juntas comunales, los Consejos Consultivos, vecinos y autoridades del Poder Ejecutivo.

¿Qué análisis tiene sobre la reconversión del centro porteño y la crisis habitacional post pandemia?

En primer lugar, hay que decir que Jorge Macri suspendió este programa de reconversión que había impulsado Larreta en 2021 y que en realidad estaba lejos de ser un Plan integral, porque una verdadera renovación del microentro excede la simple implementación de una ley o de beneficios económicos para la inversión privada, que fue lo que en su momento aprobó el oficialismo en la Legislatura. Esto se planteó como un plan de reconversión para viviendas pero las pocas herramientas propuestas venían a incrementar la especulación inmobiliaria y profundizar el déficit habitacional. Ahora Jorge Macri suspendió esta serie de medidas – pero con el argumento del costo fiscal que representaban para el Estado porteño- y anunció que el programa entró en un proceso de revisión que tampoco sabemos en qué consiste. Para nosotros esto requiere un conjunto de iniciativas consensuadas como la elaboración de diagnósticos, proyección de escenarios urbanos, determinación de sectores y ejes estratégicos con el objetivo de redefinir cuál es el rol que va a tener el área central de la Ciudad. Todo en el marco del Plan Urbano Ambiental, que hoy se encuentra desactualizado y que es necesario reevaluar. Sin planificación, y con el mercado orientando los intereses, abundan las acciones improvisadas, sin participación, ni monitoreo ni comunicación efectiva.

¿Qué ciudad imagina en el futuro?

Sueño con una Ciudad cada vez más humana y más igualitaria. Y para eso venimos trabajando. En lo personal, y desde mi espacio político, lo venimos haciendo junto a Leandro Santoro, para construir una alternativa política sumamente amplia para la Ciudad, que nos permita disputar la Jefatura de gobierno con una propuesta de futuro. En ese sentido creo que lo primordial es volver a poner en el centro de las políticas públicas el interés de las personas que vivimos y habitamos esta Ciudad. Salir de esta lógica de la indiferencia y la falta de humanidad con la que Jorge Macri parece querer ligarse a Milei. Para ello es necesaria una visión de Ciudad que priorice el bienestar del conjunto de la población. Y hay que fortalecer esa visión con una mirada siempre atenta a lo que tienen para aportar los vecinos y vecinas de la Ciudad, para que la participación ciudadana sea un pilar fundamental de las políticas públicas.