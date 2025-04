Caruso Lombardi propone ayudar a los clubes desde la Legislatura

El emblemático director técnico dio su salto a la política y se consagró como el principal candidato a legislador porteño por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), cuyo titular es el diputado nacional Oscar Zago. “Estoy prohibido para dirigir porque tuve fuertes agarradas con el poder; Oscar sabe que no soy un títere porque yo no me callo la boca”, expresó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Ricardo Caruso Lombardi adelantó que promoverá un subsidio a los clubes de barrio de la Ciudad y exigirá rendición de cuentas para condicionar su correcto uso: “si vos me das $5 de subsidio para un club, te voy a controlar dónde los gastaste; a cambio, es importante que los chicos puedan usar el club para aprender a convivir”, agregó. En el mismo sentido, reclamó la apertura de los clubes en horario escolar para facilitar actividades educativas y de integración entre niños.

Caruso Lombardi también hizo énfasis en la protección de los adultos mayores para que tengan un sistema de atención preferencial y estén exentos del pago de ABL, siempre que cuenten con una única vivienda y presenten bajos ingresos. Asimismo, sostuvo que trabajará en una ley de desalojo exprés para las ocupaciones ilegales, así como también en una rebaja de Ingresos Brutos y del Impuesto al Cheque para las pequeñas y medianas empresas, a los fines de promover la contratación de empleados.