La inflación de CABA volvió a acelerarse en julio

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,9%, más de un punto por encima del registro del mes anterior. De esta manera, el IPC porteño acumuló un 19,4% en los primeros siete meses de 2026 y superó el 33% interanual. El resultado estuvo marcado especialmente por los aumentos en servicios y rubros vinculados a las vacaciones de invierno.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista Nicolás Pola explicó que la suba estuvo relacionada principalmente con el carácter turístico de la Ciudad. Recreación y cultura, restaurantes, viajes aéreos y transporte registraron fuertes incrementos durante el mes. Además, señaló que los servicios aumentaron 3,8%, mientras que los bienes tuvieron una variación del 1,4%, una diferencia que ayuda a explicar la distancia con el índice nacional.

El economista estimó que la inflación nacional de julio podría ubicarse alrededor del 2%, entre 2,1% y 2,2%, y advirtió que no sería conveniente profundizar el ajuste para intentar llevarla rápidamente por debajo del 1%. En ese sentido, consideró razonable sostener la inflación en un rango de entre 1,5% y 2,2% mientras la economía se acomoda, ya que una política monetaria demasiado restrictiva podría provocar un mayor enfriamiento de la actividad.