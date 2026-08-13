La despedida de Messi a su padre y el sueño de Newell’s

Lionel Messi conmovió al mundo con una carta dedicada a su padre, Jorge Messi, en la que reflejó el profundo vínculo que los unió y el acompañamiento que recibió durante toda su carrera. En Rosario, la noticia de su muerte fue vivida con especial impacto y con un fuerte respeto por la intimidad de la familia.



En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Federico Ludmer, periodista deportivo rosarino, destacó la dimensión humana de la carta y recordó el rol que tuvo Jorge en las decisiones de Lionel, desde sus primeros pasos en Newell’s hasta su llegada al Barcelona. Además, señaló que la muerte de su padre podría influir en el futuro futbolístico del capitán argentino, quien en el mensaje admitió no saber cómo seguirá su carrera.

En ese sentido, Ludmer puso el foco en la posibilidad de que Messi cumpla una promesa y juegue seis meses en Newell’s después de fin de año. Según explicó, Jorge mantenía una relación cercana con la actual dirigencia del club y Lionel tendría una cláusula que le permitiría regresar a Rosario. La expectativa creció tras conocerse la carta, aunque el impacto emocional por la pérdida de su padre podría modificar los planes que tenía para el tramo final de su carrera.