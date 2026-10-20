El malestar social sacude las calles de Francia

Las protestas en Francia combinaron reclamos estudiantiles, malestar por el costo de vida y cuestionamientos al gobierno de Emmanuel Macron. Desde Niza, una argentina que reside hace ocho años en el país explicó los motivos de las movilizaciones y el impacto de la violencia.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, María José Agüero, Licenciada en Ciencias Políticas y estudiante de gastronomía en Niza, sostuvo que el nivel de violencia y vandalismo registrado el 17 de octubre fue “realmente diferente a todas las otras veces”. Según explicó, las manifestaciones comenzaron con reclamos por mejoras en las escuelas, más profesores y mejores condiciones educativas, pero luego incorporaron demandas vinculadas al aumento del costo de vida y al descontento con las políticas del gobierno. También advirtió sobre el papel de los grupos radicales y las redes sociales en la escalada de los enfrentamientos, así como también infiltrados de la policía en las protestas.

Agüero consideró que el escenario francés puede repercutir en otros países europeos y remarcó que las protestas expresan un malestar social que excede los destrozos. “Esto sucede desde septiembre y siempre la que empieza es Francia”, planteó. Además, señaló que la cuestión migratoria requiere un análisis cuidadoso por su complejidad histórica y cultural. Para la politóloga, Francia conserva una tradición de movilización social que vuelve a manifestarse frente a un sistema político cuestionado por parte de la población.