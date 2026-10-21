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El conflicto gremial que paralizó el subte porteño

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad21 octubre, 2026
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El subte vivió una jornada atravesada por la tensión a raíz de la suspensión de un trabajador de la línea B, las detenciones de dos metrodelegados y un operativo policial derivó en un paro de seis horas en todas las líneas del subte y el Premetro a lo largo de seis horas. El secretario de Metrodelegados, Jorge Méndez, cuestionó el operativo policial, habló de la situación del subte y de cómo seguirá el conflicto.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Jorge Méndez sostuvo que la suspensión se originó en los cambios de diagramación del servicio, que pueden extender la jornada laboral de los trabajadores, establecida en seis horas. Según explicó, ante la falta de formaciones disponibles, la empresa pretendía que un empleado realizara un recorrido fuera de su horario. Sobre el operativo policial en la estación Juan Manuel de Rosas, cuestionó el ingreso de efectivos a los espacios de descanso y vestuarios: “Pretendieron matar un mosquito con un misil”, afirmó. Además, consideró que las detenciones de Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia fueron injustificadas y denunció un intento de “cercenar los derechos de los trabajadores”.

Por otra parte, Méndez vinculó el conflicto con el deterioro del subte y la falta de inversión en la renovación de las formaciones. En particular, advirtió sobre el estado de los trenes de la línea B y la presencia de asbesto, un material cancerígeno cuya eliminación reclaman desde hace años. Si bien descartó nuevas medidas de fuerza por el momento, remarcó que la situación responde a problemas estructurales del servicio y sostuvo que la responsabilidad de resolverlos corresponde al Gobierno porteño y a la empresa concesionaria.

Escuchá la entrevista con Jorge Méndez en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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