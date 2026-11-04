El presidente de la Comuna 11 criticó al Gobierno porteño y opinó sobre el futuro de Devoto

Nicolás Mainieri reclamó que la Legislatura porteña tenga en cuenta la opinión de los vecinos al definir el destino del predio de la cárcel de Devoto, que quedará vacío tras la visita del Papa, y advirtió que no debería haber edificios en altura. Además, cuestionó algunas prioridades del Gobierno de Jorge Macri y repasó las obras realizadas en Villa Devoto, Villa del Parque, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el Jefe Comunal, que integra el espacio de Graciela Ocaña, explicó que en el penal quedan menos de 100 internos, que serán trasladados después de la visita papal. Como el terreno es nacional, pero la zonificación la vota la Legislatura de la Ciudad, pidió a los legisladores que mantengan la idea de destinar alrededor del 70% a parque y el 30% a viviendas, una porción con la que se recuperaría la inversión hecha en el nuevo complejo penitenciario. “Lo que sí no estaría bueno es que de repente aparezcan torres”, señaló. Propuso construcciones de unos tres pisos, con retiro y locales comerciales en planta baja, y sumó la idea que planteó una vecina de reservar una parte para un polideportivo, ya que la comuna cuenta con uno solo y está alejado. “Que traten de respetar lo que el vecino quiere”, insistió.

Por otra parte, Mainieri sostuvo que la Ciudad “perdió un poco de brillo” y que se debilitó el diálogo entre funcionarios y vecinos. Puso como ejemplo los 150 millones de dólares destinados al autódromo y afirmó que “con unos pesos más” se podía soterrar en trinchera el tren en Devoto y Villa del Parque, lo que habría permitido sumar espacios verdes y estacionamiento. En cuanto a la política de seguridad, valoró los desalojos pero marcó un límite: “Ir y patearle el cajón de palta o sacarle los alfajores a una que está vendiendo para ganarse un mango ya es otro tema”.

En su gestión, destacó la nueva plaza de Santa Rita, diseñada junto a los vecinos, las “esquinas verdes” que se hicieron donde antes estacionaban colectivos y el corredor junto a las vías, con postas de calistenia e iluminación: “hoy ya es un espacio que el barrio lo ganó”, afirmó. De cara a su último año al frente de la comuna, anticipó que reforzará la poda y las extracciones de árboles por el fenómeno de El Niño y que intentará resolver reclamos históricos de los vecinos.