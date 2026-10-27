Política

Frade cuestionó el sobreseimiento en la causa $LIBRA y adelantó juicios políticos

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad27 octubre, 2026
0 141 1 minuto de lectura

La diputada nacional de la Coalición Cívica cuestionó el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve investigados en la causa $LIBRA. La legisladora sostuvo que la Justicia mezcló dos investigaciones diferentes y denunció que hubo una decisión orientada a garantizar la impunidad. “Desde mi punto de vista estaba planificada la impunidad”, afirmó, en referencia a la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Mónica Frade explicó que su denuncia por presunto cohecho agravado y tráfico de influencias apuntaba a una posible comercialización de la agenda presidencial. Además, cuestionó que no se hubiera convocado a declarar al orfebre Carlos Pallarols, quien había denunciado un supuesto pedido de dinero para reunirse con el Presidente. La diputada adelantó que, junto con Maximiliano Ferraro, impulsarían un pedido de juicio político contra el juez y el fiscal Eduardo Taiano.

Por último, Frade advirtió que el fallo dejó preguntas sin respuesta, entre ellas, quién proporcionó a Milei el código para promocionar la criptomoneda y cuál fue el destino de los fondos. “Hoy tampoco sabemos quién se quedó con los 100 millones de dólares que Hayden Davis afirmó tener”, señaló. El fallo dispuso los sobreseimientos al considerar que no se habían acreditado delitos, aunque quedaron pendientes interrogantes sobre las comunicaciones entre los involucrados y la trazabilidad del dinero.

Escuchá la entrevista con Mónica Frade en FRECUENCIA ZERO y compartí.
Etiquetas
Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad27 octubre, 2026
0 141 1 minuto de lectura
Photo of Nicolás Castillo Abad

Nicolás Castillo Abad

Publicaciones relacionadas

ELECCIONES: EL PRO GANADOR EN TODAS LAS COMUNAS

26 octubre, 2015

Amenaza al pacto democrático

15 septiembre, 2023

SE VIENE EL PUENTE ILLIA – LIBERTADOR

23 junio, 2014

Macri resaltó el descenso de la inflación y estimuló el debate del aborto

1 marzo, 2018

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados Lucas Sebastian Daruich | Manuel Artigas 5952 1° piso CABA | 4682-3122 | diario@noticiariosur.com.ar | DNDA RL-2026-70033911-APN-DNDA#MJ
Botón volver arriba