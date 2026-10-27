Frade cuestionó el sobreseimiento en la causa $LIBRA y adelantó juicios políticos

La diputada nacional de la Coalición Cívica cuestionó el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve investigados en la causa $LIBRA. La legisladora sostuvo que la Justicia mezcló dos investigaciones diferentes y denunció que hubo una decisión orientada a garantizar la impunidad. “Desde mi punto de vista estaba planificada la impunidad”, afirmó, en referencia a la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Mónica Frade explicó que su denuncia por presunto cohecho agravado y tráfico de influencias apuntaba a una posible comercialización de la agenda presidencial. Además, cuestionó que no se hubiera convocado a declarar al orfebre Carlos Pallarols, quien había denunciado un supuesto pedido de dinero para reunirse con el Presidente. La diputada adelantó que, junto con Maximiliano Ferraro, impulsarían un pedido de juicio político contra el juez y el fiscal Eduardo Taiano.

Por último, Frade advirtió que el fallo dejó preguntas sin respuesta, entre ellas, quién proporcionó a Milei el código para promocionar la criptomoneda y cuál fue el destino de los fondos. “Hoy tampoco sabemos quién se quedó con los 100 millones de dólares que Hayden Davis afirmó tener”, señaló. El fallo dispuso los sobreseimientos al considerar que no se habían acreditado delitos, aunque quedaron pendientes interrogantes sobre las comunicaciones entre los involucrados y la trazabilidad del dinero.