La Ley de Tierras vuelve, pero la desconfianza sigue

A días de que la Corte Suprema suspendiera, por mayoría, el artículo 154 del DNU 70/2023 que había derogado la Ley de Tierras, el oficialismo dio un giro en la Cámara de Diputados. En el plenario de comisiones, La Libertad Avanza acordó con el PRO, la UCR y bloques provinciales incorporar la restitución de la norma al dictamen de mayoría del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que reunió 34 firmas. La jugada busca evitar que la oposición logre voltear el megadecreto completo en la sesión convocada para hoy, jornada en la que se prevé una gran movilización al Congreso por el financiamiento universitario y la defensa de la ley.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Ana Wieman, fundadora de la asociación civil Árbol de Pie, una de las demandantes en la causa, explicó que su amparo se diferencia del presentado por los excombatientes de Malvinas. “El nuestro va por la cuestión ambiental, los riesgos del fraccionamiento del territorio para el ambiente y también la soberanía”, señaló. Tras la decisión del máximo tribunal, el expediente pasó al Juzgado Federal de Bariloche, que primero deberá resolver la potestad de la ONG para llevar adelante el reclamo. “Tenemos antecedentes en otras causas así que tenemos legitimación para actuar ante la justicia federal», aclaró, y recordó que los amparos llevaban dos años y medio en el tribunal.

La referente ambientalista alertó sobre los diez días en que rigió la derogación, cuando se publicitaron campos como uno de más de 3.000 hectáreas en Chubut, con 26 kilómetros de costa sobre el río y un lago interno. “Como hay opacidad en el acceso a la información pública, no sabemos qué pasó esos días”, lamentó. También cuestionó el llamado «pasaporte dorado», al que comparó con una liquidación, y desconfió del cambio en Diputados ante las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich: “Es todo para convencer o desanimar a la gente hoy de manifestarse porque total ya se resolvió, y no es así”. Para Wieman, la única salida es que desaparezca el artículo 154 o que se rechace el DNU en su totalidad.