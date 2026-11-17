La presidenta de la Junta Comunal 4, integrada por los barrios de La Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios, describió las particularidades de un territorio de 21,5 kilómetros cuadrados y alrededor de 270 mil habitantes, con distintas realidades sociales y problemáticas. En ese sentido, remarcó la importancia de recorrer los barrios y escuchar a los vecinos: «Mi despacho es la calle», afirmó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Silvia Millara repasó algunos de los principales ejes de su gestión y destacó la recuperación del Parque José Evaristo Uriburu, en Parque Patricios, que permaneció más de 15 años abandonado. El espacio fue renovado con nuevos juegos, iluminación, árboles y caminos accesibles. También mencionó el traslado de dos centros de inclusión social en Barracas, una medida que impulsó junto con otras áreas del Gobierno porteño. Por otra parte, señaló que el tránsito pesado y la carga y descarga de mercadería en las inmediaciones de establecimientos educativos representan algunos de los reclamos más frecuentes: «Las quejas que más tengo son de tránsito», sostuvo.

De cara a los próximos proyectos, Millara anticipó que continuará trabajando en la modernización de plazas y parques, especialmente en la renovación de patios de juegos y la incorporación de infraestructura accesible. Además, se refirió a las dificultades para resolver algunas demandas que exceden las competencias comunales, como las intervenciones en barrios populares y la situación de los artesanos de Caminito. Sobre la relación con los vecinos, defendió el contacto directo y las reuniones individuales como herramientas de gestión: «Las soluciones hay que buscarlas en el territorio, en cada barrio», concluyó.