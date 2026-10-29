Barrera cuestionó el ajuste estatal y pidió renovar el peronismo

El dirigente de UPCN y del PJ porteño Fernando Barrera cuestionó los retiros en el Estado, advirtió sobre la pérdida salarial de los trabajadores públicos y reclamó ampliar la oposición de cara a 2027.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Fernando Barrera sostuvo que el sector público perdió cerca de 70.000 trabajadores por retiros voluntarios, jubilaciones y contratos no renovados. Además, afirmó que los empleados estatales perdieron el 30% de su capacidad adquisitiva y cuestionó las políticas de ajuste del Gobierno nacional. En ese marco, señaló que el sindicato trabaja en una agenda para reconstruir el Estado y plantear propuestas para las próximas elecciones.

Sobre el armado electoral, Barrera consideró que el peronismo debe ampliar su base política e incorporar a sectores sindicales, organizaciones sociales y espacios opositores de otros partidos. También planteó la necesidad de renovar sus liderazgos y acercarse a la sociedad. “No se trata de ganar la elección porque la pierde el gobierno, sino que se trata de ganar una elección porque construimos efectivamente una alternativa que le vuelve a generar esperanza en la gente”, afirmó. Asimismo, confirmó conversaciones con el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, de cara a los próximos comicios.