El Gobierno negocia con los gobernadores la suspensión de las PASO

La administración de Javier Milei busca reunir los apoyos necesarios para avanzar con la suspensión de las primarias, mientras los mandatarios provinciales reclaman garantías políticas y compromisos sobre los recursos. Las diferencias dentro del oficialismo también condicionan las conversaciones.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Alan Longy, periodista político acreditado en el Congreso, explicó que las conversaciones con los gobernadores avanzaban de manera desigual y que todavía faltaba una propuesta que resultara conveniente para los mandatarios. “Lo que falta en este caso es una propuesta o una alternativa que a los gobernadores les sea conveniente”, señaló. Según detalló, mientras Karina Milei y los Menem buscan ampliar la oferta electoral de La Libertad Avanza en las provincias, los gobernadores pretenden cerrar un acuerdo más amplio que incluyera garantías sobre las alianzas y las candidaturas locales.

Longy también advirtió que la desconfianza entre las partes dificultaba las negociaciones y que el tratamiento de la reforma electoral podría trasladarse a las sesiones extraordinarias. “Los gobernadores saben que cuanto más se aproxime la fecha de la elección, más alto cotizan sus acciones”, sostuvo. Además, señaló que Diego Santilli encabezaba las conversaciones, aunque los mandatarios reclaman compromisos concretos sobre los recursos y el cumplimiento de los acuerdos. En ese escenario, la suspensión de las PASO sigue condicionada por las diferencias políticas y la falta de consensos.