Política

Cristina apuesta a ser la gran electora del peronismo

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad3 noviembre, 2026
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A un año de las elecciones presidenciales, Cristina Fernández de Kirchner volvió al centro de la escena opositora. En su primera entrevista con un medio internacional desde su condena, concedida a The Washington Post, la expresidenta no descartó competir en 2027, pese a cumplir prisión domiciliaria y tener una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”. Sus declaraciones llegan en plena discusión interna del PJ y el mismo día que el estratega de Lula da Silva se reuniera con ella y con Sergio Massa.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el politólogo Gustavo Damián González describió un peronismo con cuatro actores en disputa: Axel Kicillof, “que ya tiene el personaje de candidato”; Cristina, “la principal electora”; los gobernadores y los intendentes del conurbano. “Cristina es un animal político, juega a varias bandas”, sostuvo. Según explicó, su objetivo es conservar el liderazgo, sumar la mayor cantidad de legisladores propios y ser “la gran electora, la que unge o la que baja candidatos”. Para el analista, el desafío del espacio es la unidad: “Todos unidos no sé si triunfarán, pero desunidos no van a triunfar”.

González advirtió que el reclamo de PASO que impulsa Kicillof apunta directamente contra la expresidenta, que prefiere que la candidatura “se resuelva entre Massa, Kicillof y ella”. En ese esquema, aseguró, “la balanza está para el lado de Massa y Cristina”. También alertó sobre el costo de una interna abierta: “Si corre sangre ahí, quedan heridos”. “Massa dice, sin mí no llega. Cristina dice, sin mí no llega. Y Kicillof dice, sin mí no llega”, concluyó.

Escuchá la entrevista con Gustavo Damián González en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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