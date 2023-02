Steam Next Fest: Algunos juegos de PC para aprovechar gratis

Mañana termina el Steam Next Fest, el primer festival de demos gratuitas en la plataforma de PC Steam. Que mejor para aprovechar este Domingo que probar algunos juegos que se vienen este año.

El Steam Next Fest es un evento único donde cientos de videojuegos de toda clase, que van desde plataformas, acción, estrategia o simulación; se congregan por una semana de manera gratuita. Una muestra de lo que van a ser estos lanzamientos este 2023.

Estos son algunos que ya pueden probar:

ArcRunner

¡Reinicia una IA descontrolada mientras recorres la estación espacial, The Arc, en este precioso roguelite de acción al estilo ciberpunk y ambientado en el futuro lejano! ¡Comienza cada partida en el papel de un clon de humano aumentado y salva The Arc de la destrucción!

Bionic Bay

Un hombre corriente en un mundo extraordinario. Bionic Bay es un nuevo tipo de juego de plataformas en 2D. Introduce una mecánica de intercambio única, que permite a los jugadores interactuar con el mundo basado en la física de nuevas formas. La inmersiva jugabilidad se completa con espectaculares entornos y un creativo diseño de niveles..

Voltaire

Voltaire, el hijo menor del legendario vampiro Drácula, ha optado por volverse vegano, para disgusto de su padre bebedor de sangre. Huye y comienza una pintoresca granja en el bosque para enviarle un mensaje a papá: ¡una vida vegana no es un bistec perdido! Demuestra que los vampiros pueden sobrevivir con alimentos de fuentes éticas, cultivar durante el día y abrazar la noche defendiendo las plantaciones de las hordas de monstruosos secuaces de Drácula.

Bajo la protección de la luz del sol, busque 20 tipos de semillas diferentes para sembrar una variedad de cultivos, que incluyen dulces crapples, amargos frijoles de ataúd, picantes skullions y aterradores fangmaws.

Sherlock Holmes The Awakened

Awakened es mezcla entre Lovecraft y Sherlock Holmes que enfrenta a los legendarios Mitos de Cthulhu. Investiga una serie de desapariciones misteriosas, según parece relacionadas con una oscura secta que practica el culto a un Antiguo Dios. Sea cual fuere su plan, debes detenerlo… o asumir unas consecuencias indescriptibles.

Por primera vez en su vida, Sherlock tiene auténtico miedo. Como hombre de lógica y razón se enfrenta a una entidad de otro mundo que desafía cualquier realidad, y tal hallazgo le resulta tan revelador como aplastante. La búsqueda de la verdad empujará a Sherlock a los límites de la cordura en la única historia que Watson jamás publicará.

Die by the Blade

Que nadie se interponga en tu camino en Die by the Blade, un juego de lucha 1 contra 1 en el que te sumergirás en un mundo samurái futurista. Equípate con armas tradicionales japonesas que determinarán tus movimientos, bloquea a tus oponentes y ¡domina el arte de asesinar de un golpe!

Trinity Fusion

¡Toma el control de tus alter ego y embárcate en una misión para salvar el agonizante multiverso. Explora mundos oscuros de ciencia ficción y dalo todo en combates espectaculares con un control refinadísimo.

Valfaris Mecha Therion

Therion ha regresado y su búsqueda de Lord Vroll prosigue. Pilota una avanzada máquina destructiva en este explosivo juego de disparos en 2.5D de desplazamiento lateral, que sirve como secuela del aclamado Valfaris. ¡Abróchate el cinturón y desata un mecainfierno!

Planet of Lana

Una joven y su leal amigo se embarcarán en una misión de rescate a través de un mundo lleno de colores, máquinas sin corazón y criaturas extrañas. Planet of Lana es una aventura cinemática llena de puzles y ambientada en una historia épica de ciencia ficción que abarca varios siglos y galaxias.

The Last case of Benedict Fox

Vive el último caso de Benedict Fox y sumérgete en un mundo retorcido de organizaciones secretas, rituales prohibidos y asesinatos a sangre fría. Explora los recuerdos de las víctimas fallecidas mientras buscas pistas y luchas contra los demonios en este fantástico Metroidvania lovecraftiano.

Perseus Titan Slayer

Derrota a los titanes mientras luchas en el Tártaro para impedir que Caos conquiste el Olimpo y destruya el mundo. En esta aventura de tipo mazmorra, jugarás como Perseo, un semidiós al que se le ha encomendado una misión: detener a Caos y a las fuerzas del mal que lo rodean.