Los mejores videojuegos del año en The Game Awards 2023

Se dieron a conocer los principales videojuegos de este 2023. Como es habitual, algunos gamers estuvieron contentos y otros no tanto.

The Game Awards 2023 se llevará a cabo el Jueves 07 de Diciembre a las 21:30 (Hora Argentina) pero ya sebemos todos los nominados a los premios y quien se llevará el preciado GOTY (Game of the Year Award).

La mayor cantidad de nominaciones la tienen Alan Wake 2 y Baldur’s Gate 3 con 8 candidaturas cada uno. La contienda por el mejor juego del año esta entre esos dos y Marvel’s Spider-Man 2, Residen Evil 4: Remake, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Starfield se quedó afuera dentro de los GOTY pero si obtuvo nominación a Mejor Videojuego RPG. Aunque dos que quedaron completamente sin nominaciones fueron Blasphemous 2 y Hogwarts: Legacy.

También dentro de los indie de este año se destacan: Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars y Viewfinder.