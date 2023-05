Documentales para ver plataformas digitales

Para los amantes de documentales, específicamente sobre artístas, estuvimos charlando sobres tres propuestas que llegan a plataformas digitales.

Hay dos documentales ya disponibles en Apple TV+ y HBO Max. Por un lado Still: A Michael J. Fox; sobre la estrella protagonista de Volver al Futuro. Por el otro Love to Love You, Donna Summer sobre la icónica cantante.

Por último, Netflix estrena a principios de Junio el documental Arnold, sobre el reconocido actor de acción y comedia Arnold Schwarzenegger.

STILL: A Michael J. Fox Movie (Apple TV+) – 12 de Mayo

Esta nueva producción a cargo de Davis Guggenheim (Una verdad incómoda, Esperando por Superman) es el relato de la vida pública de Fox, plagado de emociones nostálgicas y de grandes reconocimiento en el cine, lo cual se desenvuelve junto a su lado personal y privado nunca antes visto, incluidos los años que siguieron a su diagnóstico de Parkinson, enfermedad con la que lucha desde los 29 años.

Love to Love You, Donna Summer (HBO Max) – 20 de Mayo

Creado con las propias reflexiones de Summer, recuerdos de familiares cercanos, amigos y colegas, y lleno de los sonidos de las canciones de Summer, se trata de una mirada profunda a la artista icónica

Arnold (Netflix – 07 de Junio)

La producción documental narrará la historia de Arnold desde el campo en Austria hasta las más altas esferas del sueño americano. Cubrirá desde sus días levantando pesas hasta sus triunfos en Hollywood, su tiempo como gobernad