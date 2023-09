Elecciones en Río Negro y Mendoza

En la ciudad de Bariloche, el secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio, Walter Cortés, se impuso con el 19,5% de los votos, a la actual gobernadora de Río Negro, Arabela Carrera, que obtuvo el 15,2%. Por otra parte, en Mendoza, el peronismo retuvo las comunas de La Paz, Lavalle, Maipú, Santa Rosa, San Rafael y Tunuyán, mientras que el distrito de San Carlos tuvo la victoria del espacio “Encuentro por San Carlos”, perteneciente al diputado del PRO, Omar de Marchi.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Roxana Arazi, periodista de Bariloche, dijo que “algunos pronósticos erraron mucho porque daban el triunfo a Arabela Carrera, pero las encuestas son pagas o están mal hechas”, además de que sostuvo que “la gestión de Gustavo Genusso, actual intendente de la ciudad, pudo haberla tirado para abajo”. En cuanto al peronismo, Arazi aclaró que Unión por la Patria participó dividido de las elecciones “con cuatro candidatos diferentes” y que Wado de Pedro fue el único dirigente nacional que estuvo presente en la campaña, “aunque su candidato no terminó participando”.

Por su parte, Ariel Robert, periodista de Mendoza, analizó lo sucedido en la provincia de Cuyo: “la sorpresa es que no hubo sorpresas; ganaron los oficialismos en todos los casos, los que podían ser reelectos lo fueron”. En comunicación con FRECUENCIA ZERO, Robert también detalló que “Milei no tuvo mucho crecimiento desde las PASO nacionales” y que a lo sumo “le alcanzará para meter un concejal, como máximo”. Los comicios fueron la antesala a las elecciones del próximo 24 de septiembre, cuando los mendocinos elegirán al nuevo gobernador y renovarán la mitad de las bancas en Senado y Cámara de Diputados.

