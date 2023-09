Madcur podría ser el presidente del Banco Central con Massa

Sergio Massa se prepara para anunciar el próximo domingo, en el debate presidencial, quién será su potencial ministro de economía y el presidente del Banco Central. Según el economista José Castillo, el señalado sería Leonardo Madcur, quien actualmente oficia de Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía. “Madcur es uno de los hombres de confianza de Massa, fue uno de los hombres al frente de las negociaciones con el FMI y quien hizo entrar a Javier Milei en la Corporación América de Eduardo Eurnekian”, destacó. En este sentido, sostuvo que “Madcur es la terminal de contacto entre el massismo y Milei”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista económico también hizo referencia a quién podría ocupar el ministerio de economía, en un eventual mandato de Massa: “no sería noticia que fuera Gabriel Rubinstein, actual viceministro de economía, pero no sería extraño que tenga un ministro del ala de Juntos por el Cambio”. Las declaraciones de Castillo obedecen a los dichos del candidato de Unión por la Patria sobre un potencial gobierno de unidad nacional: “Massa cree que la única posibilidad de ganar es logrando que alguien del otro lado se pase, y ahí siempre tenes sentadito a Melconian, que dice que tiene un plan para el que venga; imaginate que si hay un gobierno de unidad, no le van a dar el ministerio de cultura a Juntos por el Cambio”.

Asimismo, analizó el conflicto entre Sergio Massa y Miguel Ángel Pesce, actual titular del Banco Central, respecto de la decisión de regular las billeteras virtuales, una medida que impactaba a Mercado Pago, y que Massa decidió anular : “es una muestra más del no decisionismo de este gobierno, un fenómeno que inauguró Alberto durante la pandemia cuando quiso estatizar Vicentin y después dio marcha atrás; la medida del Banco Central es simple y ya existe en otros países como Brasil, pero que le exige a Galperin, una inversión para adaptarse; escandalosamente, Massa retrocedió con una medida que el BCRA venía estudiando hace meses”, afirmó.