Series de HBO en Netflix

Warner Discovery no tuvo el mejor año con su plataforma Max; debido a esto en algunas partes del mundo como Argentina decidió compartir algunas series con su competencia Netflix.

Ahora HBO se mira en Netflix. Aunque no es tan así, algunas de las series terminadas y más clásicas de Max o HBO Max ahora se podrán ver en la plataforma Netflix. Esto no significa que podamos ver series nuevas como The Last of Us o incluso otras que tienen un gran éxito todavía como Game of Thrones.

Por el momento hay 6 series disponibles, hoy les recomendamos tres de ellas:

Six Feet Under o Seis pies bajo tierra

Por un lado, la serie es un drama familiar convencional que trata con temas tales como las relaciones sentimentales, las infidelidades o la religión. Pero al mismo tiempo, se distingue por su siempre presente tratamiento del tema de la muerte, explorado a varios niveles. Cada episodio comienza con una muerte -cualquier causa, desde un accidente en la piscina a un infarto-, y esa muerte, normalmente, establece el tono que tendrá el episodio haciendo a los protagonistas reflexionar sobre sus vidas, problemas, penas y alegrías, alentados por el eterno miedo a lo que pueda haber tras la muerte. Todo esto, acompañado con fuertes dosis de humor negro y atmósferas surrealistas.

Band of Brothers o Hermanos de Sangre

‘Hermanos de sangre’ narra los sucesos que acontecieron a la compañía Easy, un grupo paracaidista del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial que alcanzó gran reconocimiento tras la guerra, a través de los ojos del teniente Richard Winters (Damian Lewis, ‘Homeland’, ‘Caballeros, princesas y otras bestias’).

Cuando el indeseable capitán Herbert Sobel comete un error fatal en la compañía durante uno de los entrenamientos, su subordinado, el teniente Winters, es acusado de ser el responsable. Sin embargo, Winters no está dispuesto a asumir la culpa de otros, y exige una corte marcial que trate el caso. Apoyado por los suboficiales de la compañía, Sobel es retirado del mando y su lugar lo ocupa el teniente Thomas Meehan. De esta forma, la compañía Easy se enfrasca de lleno en la Segunda Guerra Mundial, siendo su primer destino Normandía.

Ballers

Ballers sigue la vida de un grupo de amigos formado por jugadores de fútbol, tanto actuales como ya retirados. La serie se centra en un atleta retirado llamado Spencer Strasmore, un jugador tan competitivo como religioso, otro jugador recientemente retirado y una reportera de ESPN que mantiene una relación sentimental con Strasmore. Entre otros personajes, también se conocerá a un agente deportivo y a la viuda de uno de los mejores amigos del protagonista.