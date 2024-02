Paro en la salud pública por 24 horas

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) se plegó al paro del Frente de Gremios Estatales, que nuclea a 40 gremios del sector, tanto a nivel local como nacional. De esta manera, la sanidad pública estableció un cese de actividades por 24 horas, pero manteniendo guardias de emergencia en los hospitales públicos de todo el país. “Exigimos una recomposición salarial por encima de la inflación tanto ocurrida como proyectada; queremos decir que paren con la motosierra que se está llevando al país puesto”, sostuvo Jorge Yabkowski, secretario general de la federación.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el líder sindical se refirió a los recortes en el área de salud por parte del gobierno nacional: “de los 1.700 hospitales y 6.000 unidades sanitarias que tenemos en el país, el 80% pertenece a las provincias; si el gobierno les deja de mandar fondos, no vamos a poder funcionar”, denunció. A su vez, apuntó contra la “filosofía de la motosierra”: “cuando algo no funciona no se arregla, se destruye”, resaltó.

Asimismo, se refirió a la decisión del gobierno de correrse del cobro y gestión del arancel que venía garantizando a la salud pública, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. Yabkowski explicó que el Estado Nacional le descontaba entre un 3% y 5% a los afiliados de distintas obras sociales del país, a los fines de destinarlo a la sanidad pública. Sin embargo, el gobierno ahora decidió retirarse como intermediario en el cobro de las prestaciones, con lo cual el dirigente manifestó que la medida “va a hundir a los hospitales públicos en una miseria mayor a la que tiene”. “El monto ayudaba a que hubiera una caja chica que permitiera la compra de medicamentos cuando no había presupuesto, y el 50% se pagaba a los trabajadores; no era una fortuna, pero era una ayuda importante”, destacó.