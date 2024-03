El FMI preocupado por el futuro de las medidas de Milei

El ministro de economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, viene manteniendo diferentes reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional: primero, se reunió con Gita Gopinath, subdirectora gerente de la entidad, en Buenos Aires, y luego con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, en San Pablo durante la reunión de ministros del G-20. Sin embargo, el economista José Castillo develó una gran inquietud que trasladó el FMI al gobierno nacional: “la gran pregunta que hacen es cuál será la sustentabilidad política y social del plan de ajuste de Milei, esto es, si tendrá el apoyo del Congreso y de los gobernadores y si se puede hambrear a la gente sin que pase nada”, manifestó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el analista económico sostuvo que “el modo en que el gobierno logró dicho superávit en enero” es el equivalente a decir “logré equilibrarme con los gastos de mi casa porque no pagué la luz y el gas”. Al respecto, aclaró: “igual te van a cobrar esos gastos el mes que viene; hay gastos como las jubilaciones o las transferencias a las provincias que si no las realizas a lo largo del año, es insostenible”. En este sentido, hizo referencia a medidas como el aumento de las jubilaciones por debajo de la inflación, la quita del fondo compensador del transporte para el interior o el fondo nacional de incentivo docente, entre otras.

En este contexto, el economista resaltó que “no solamente los sectores populares están cada vez más en contra del gobierno”, algo que se evidencia en el incremento del fenómeno de los paros sectoriales, sino que “en la burguesía argentina hay sectores empresarios que están claramente en contra como las pymes o todos aquellos que dependen del mercado interno”.