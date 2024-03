Milei, 100 días en el gobierno con un aumento de su imagen negativa

El presidente Javier Milei cumplió esta semana 100 días en el sillón de Rivadavia. Desde su discurso de asunción de espaldas al Congreso hasta los superávits de enero y febrero, pasando por la caída de la Ley Ómnibus y el rechazo del DNU en el Senado, el mandatario generó un auténtico terremoto político que modificó las estructuras de poder vigentes en la Argentina en los últimos 10 años. “Estamos en un caso bastante particular porque Milei venía teniendo una aprobación mayor, pero en el último mes pasó de tener un 50% de desaprobación a un 57%”, explicó el politólogo Santino Córdoba, miembro de la consultora Zuban Córdoba.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el Lic. en Ciencias Políticas destacó que no se puede dejar de lado “un 42% de los encuestados que aprueba su gestión y le sigue dando un voto de confianza”, amparados en el corto periodo de su presidencia. También comentó que, según el reciente estudio de opinión pública, “7 de cada 10 personas indican que están peor económicamente desde que Milei es presidente”, además que “hay una conciencia de que quizás la forma en que se propuso resolver el problema económico no estaría siendo la que se prometió”.

Por otro lado, Córdoba sostuvo que en los primeros dos meses, los encuestados culpaban al gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa por la actual situación económica, pero que “ya a partir del mes pasado, y hoy intensificándose, se atribuye al gobierno de Milei y Caputo en un 51%”. “Vivimos en tiempos muy aceleracionistas, si bien la economía está impactando, todavía tiene un apoyo importante, pero con un consenso aún bastante precario; Milei pudo generar una narrativa que tiene sentido y que explica por qué estamos en esta situación y con estas medidas, por eso aún acumula un apoyo”, agregó.