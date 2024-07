El Impuesto a las Ganancias ya es una realidad

El gobierno publicó su reglamentación en el Boletín Oficial tras la aprobación del paquete fiscal en el Congreso de la Nación. A partir de los recibos de sueldo de julio, cerca de 800 mil trabajadores volverán a pagar el tributo a partir de 1,8 millones de pesos para los solteros y 2,2 millones para los casados. Aquellos trabajadores que cobren cerca del mínimo no imponible tendrán una retención del 5%, en tanto los que perciban más de $ 4,9 millones tendrán una alícuota del 35%.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Elisabet Piacentini, contadora pública y miembro de la mesa tributaria de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, analizó la reglamentación y explicó que el aguinaldo no entrará en el cálculo del impuesto. Sin embargo, aclaró que “ahora sí se van a tener en cuenta otros ítems tales como las guardias médicas, las horas extra, los viáticos, las fallas de caja, además de lo remunerativo y no remunerativo”, entre otros aspectos. Cabe destacar que los únicos exceptuados del pago de ganancias serán los trabajadores de pozo de petróleo.

Por otra parte, resaltó que, a partir de la reglamentación, los trabajadores podrán deducir cerca de una docena de conceptos, entre los que se destacan:

Hijos de hasta 18 años (los padres pueden deducir un 50% cada uno).

Pago de seguro de vida (hasta $ 180 mil al año).

Plan de retiro.

Útiles escolares de los hijos.

Servicio doméstico.

Gastos de home office.

Honorarios médicos.

Cuota médica.